На Донбасі поранений український боєць

На Донбасі поранений український боєць

Укрінформ
Російські окупанти від початку доби тричі порушили режим тиші на Донбасі. Один український військовослужбовець зазнав поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти відкривали вогонь по українських позиціях в районі Кримського.

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"Сьогодні, 6 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - поінформували в штабі.

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