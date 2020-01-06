На Донбасі поранений український боєць

Російські окупанти від початку доби тричі порушили режим тиші на Донбасі. Один український військовослужбовець зазнав поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти відкривали вогонь по українських позиціях в районі Кримського.

"Сьогодні, 6 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - поінформували в штабі.