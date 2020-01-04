СЦКК: Окупанти знову перешкоджають місії ОБСЄ на Донбасі

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ зі сторони збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб ООС.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 3 січня 2020 року інформує про випадки заборони перебування патруля Місії у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією. 31 грудня у пункті пропуску на кордоні неподалік населеного пункту Довжанське, 2 січня у пунктах пропуску біля населених пунктів Ізварине та Сєверний членами збройних формувань Російської Федерації було запропоновано патрулю Місії залишити вище зазначені пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що такі дії можуть мати за мету приховати постачання озброєння і військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, перевезення особового складу або взагалі пересування військ зі сторони Російської Федерації на непідконтрольну уряду України територію.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вкотре звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій, які перешкоджають виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.