СЦКК: Окупанти знову перешкоджають місії ОБСЄ на Донбасі
Про це повідомляє штаб ООС.
"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 3 січня 2020 року інформує про випадки заборони перебування патруля Місії у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією. 31 грудня у пункті пропуску на кордоні неподалік населеного пункту Довжанське, 2 січня у пунктах пропуску біля населених пунктів Ізварине та Сєверний членами збройних формувань Російської Федерації було запропоновано патрулю Місії залишити вище зазначені пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що такі дії можуть мати за мету приховати постачання озброєння і військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, перевезення особового складу або взагалі пересування військ зі сторони Російської Федерації на непідконтрольну уряду України територію.
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вкотре звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій, які перешкоджають виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.