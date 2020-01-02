На ділянці розведення в Золотому бойовики встановили камеру та антену - ОБСЄ

У районі Золотого, на ділянці розведення сил і засобів, спостерігачі ОБСЄ зафіксували камеру та антену, встановлені біля блокпоста окупаційних збройних формувань.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ в Україні.

"У межах ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) члени патруля місії вперше бачили спрямовану на північ камеру й антену, встановлені на опорі лінії електропередачі приблизно за 150 м на північний схід від блокпоста збройних формувань", - ідеться у звіті.

Спостерігачі також продовжували фіксувати присутність на південному краї ділянки розведення трьох членів російських збройних формувань, які мали нарукавні пов’язки з написом "СЦКК".

Згідно зі звітом, бойовики з пов’язками "СЦКК" перебували також на ділянці розведення у Станиці Луганській.