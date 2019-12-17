Місія ОБСЄ зафіксувала 22 “Гради” біля Луганська
Про це йдеться у повідомленні ООС.
"У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 16 грудня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 14 грудня поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 кілометрів на південний захід від Луганська) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 “Град”, 122 мм).
Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін.