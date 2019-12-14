Окупанти двічі затримали спостерігачів ОБСЄ біля ділянок розведення сил

Збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щоденно відмовляють СММ у доступі до непідконтрольних урядові України територій, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

“Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території Україні. Усі підписанти Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням. Однак збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щоденно відмовляють СММ у доступі до не підконтрольних урядові України територій, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів”, - зазначено у повідомленні.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня 2019 року представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії: на блокпості приблизно за 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) дозволили патрулю Місії проїхати лише після 20 хвилин очікування; на блокпості західніше н.п. Верхньошироківське (кол. Октябрь; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) – лише після приблизно 1 години очікування.