Окупанти на Донбасі обстрілюють сили ООС зі 120-мм мінометів

У суботу, 11 січня, збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в тому числі з 120-мм міномета. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зі 120-мм міномету бойовики випустили 3 міни по наших позиціях поруч з Красногорівкою, а зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях українських захисників поблизу Пісків, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 11 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначає пресцентр штабу ООС.

За інформацією, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші, повідомили в штабі ООС.