Засідання у Мінську: у Кучми розповіли, про що домовилися

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Сході України у Мінську наголошувалося, що безпекова ситуація на Донбасі залишається складною.

Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"На жаль, безпекова ситуація лишається складною - з боку НЗФ ОРДЛО тривають обстріли, в тому числі снайперські, а на лінії зіткнення діють їхні диверсійно-розвідувальні групи. Домовлено продовжити роботу задля вирішення блоку безпекових питань, які є ключовими для України та світової спільноти", - зазначила вона.

За словами Оліфер, під час засідання ТКГ українська сторона чітко заявила: вирішення проблем безпеки - припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном - є основним для виконання Мінських угод.

"Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо", - цитує слова Кучми його прессеретар.

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"В гуманітарній підгрупі продовжують роботу з взаємного звільнення людей, яку було успішно проведено 29 грудня 2019 року. Досягнуто домовленості щодо відновлення пошуку зниклих безвісти: до наступного засідання ТКГ в Мінську буде опрацьовано відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участі міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.

Оліфер також зауважила, що сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи була останньою, в якій брав участь Мартін Сайдік. Тепер він передав повноваження спеціального представника глави ОБСЄ в ТКГ та в Україні Гайді Грау.

"ТКГ ще раз подякувала послу Сайдіку за його роботу та привітала Гайді Грау із початком її каденції на цій посаді", - зауважила Оліфер.

За даними СБУ, зниклими безвісти на окупованій частині Донбасу вважаються 257 людей.

Попередня зустріч ТКГ відбулася 16 січня цього року.

За словами спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, основною темою дискусій Робочої групи з питань безпеки було визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів.