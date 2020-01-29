Україна в ОБСЄ: Окупанти на Донбасі облаштовують позиції поряд із житловими будинками

Російські окупаційні війська на Донбасі обладнують артилерійські та мінометні позиції у безпосередній близькості від житлових будинків з метою ведення провокативних обстрілів позицій ЗС України.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, 29 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Російські окупаційні війська використовують об’єкти цивільної інфраструктури для здійснення провокативних обстрілів позицій Збройних Сил України. Вони обладнали артилерійські та мінометні позиції у безпосередній близькості від житлових секторів населених пунктів. У деяких випадках відстань між вогневими позиціями та цивільними будинками становить 50-100 метрів", - заявив він.

Лоссовський також поінформував присутні іноземні делегації, що напередодні засідання ТКГ у Мінську 27 січня російські збройні формування вели вогонь із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення у Петрівському біля н.п. Богданівки. Це було зроблено з метою провокування вогню ЗСУ у відповідь "з метою подальшого звинувачення української сторони у перешкоджанні процесу розведення та повернення на вихідні позиції і навіть зайняття нових".

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Заступник глави місії України при ОБСЄ зазначив, що окупаційні війська продовжують обстріли позицій ЗСУ, у тому числі із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120-мм та 82-мм. Лише протягом останнього тижня ними було здійснено 64 порушень режиму припинення вогню.

"У результаті ворожих дій держави-агресора шестеро українських військовослужбовців отримали поранення, четверо воїнів загинули", - поінформував Лоссовський про втрати серед українських військових за минулий тиждень.

Дипломат підкреслив, що ситуація на Донбасі залишається нестабільною через небажання Російської Федерації припинити ворожі дії та покласти край конфлікту, який вона розпочала і підтримує.

Він закликав Росію повністю виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями, включаючи виведення своїх сил, незаконних збройних формувань та озброєння з тимчасово окупованих територій України.