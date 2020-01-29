Дрон ОБСЄ зафіксував танки та гаубиці окупантів за лінією відведення

Окупанти розмістили військову техніку з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання озброєння.

Зокрема, зафіксовано буксирувані та самохідні гаубиці, САУ та десятки танків біля населених пунктів Біле, Голубівка, Новоселівка та ін, повідомляє штаб ООС із посиланням на звіт ОБСЕ.

“У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 28 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 26 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній урядові України території зафіксував 4 буксирувані гаубиці (Д-30, 122 мм), 2 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) біля населеного пункту Біле, 1 САУ (2С9 «Нона-С», 120 мм) біля населеного пункту Голубівка. У цей же день БПЛА дальнього радіусу дії зафіксував один танк (Т-64) та один вірогідно міномет (невстановленого типу) біля населених пунктів Новоселівка та Нижнє Лозове”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, наступного дня патруль Місії зафіксував три буксирувані гаубиці (Д-30) у населеному пункті Новогригорівка. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Крім того, 23 січня за допомогою повітряного спостереження зафіксовано 49 танків (невстановленого типу) на полігонах біля населених пунктів Круглик та Мануйлівка. “Зазначене озброєння розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання”, - наголошують в штабі ООС.

Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей.