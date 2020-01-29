Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Оріховим та Новотошківським

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції українських захисників поблизу Оріхового, Новотошківського та Пісок.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі. За наявною на цей час інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат з нашого боку немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку після 11.00 противник з боку населеного пункту Голубівське зі 120-мм міномету обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Оріхового та Новотошківського. На Донецькому напрямку з о пів на 11-ту окупанти з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї 40 хвилин вели вогонь по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Піски.