Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Оріховим та Новотошківським
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі. За наявною на цей час інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат з нашого боку немає”, - повідомив речник.
Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку після 11.00 противник з боку населеного пункту Голубівське зі 120-мм міномету обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Оріхового та Новотошківського. На Донецькому напрямку з о пів на 11-ту окупанти з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї 40 хвилин вели вогонь по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Піски.