Окупанти 12 разів порушили “тишу” - під Новотошківським та Лебединським працювали міномети
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
Чотири обстріли по українським позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
поряд з Василівкою – зі стрілецької зброї.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
чотири рази поряд з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, з 82-мм міномету - 5 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поруч з Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.
“Вчора, 28 січня, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали бойові поранення”, - пише штаб.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.