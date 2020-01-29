Окупанти 12 разів порушили “тишу” - під Новотошківським та Лебединським працювали міномети

28 січня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Чотири обстріли по українським позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Березового – з гранатометів різних систем;

поряд з Василівкою – зі стрілецької зброї.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

чотири рази поряд з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, з 82-мм міномету - 5 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте також: На Донбасі підірвалися двоє українських військових

“Вчора, 28 січня, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали бойові поранення”, - пише штаб.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.