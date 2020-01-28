На Донбасі підірвалися двоє українських військових

Вдень 28 січня російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських військовослужбовців отримали поранення, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, три обстріли по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Березового – з гранатометів різних систем.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; чотири рази поряд з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм – 26 мін, 5 мін з 82-мм міномета, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали бойові поранення.