На Донбасі “працюють” міномети та гранатомети - окупанти двічі відкривали вогонь

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, використовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню. За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає", - повідомив речник.

За словами Шаравари, після опівночі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Новолуганського, що на Луганському напрямку. Крім того, на Донецькому напрямку з 8.05 до 8.55 ворог вів вогонь по українських позиціях у районі населеного пункту Лебединське, вкотре використовуючи заборонені міномети калібру 82 мм, а також інше озброєння.

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Для протидії противнику та припинення провокацій підрозділи Об’єднаних сил, що обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь, повідомив речник.