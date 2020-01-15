Human Right Watch відзначає зменшення кількості загиблих серед мирного населення на Донбасі

Human Right Watch відзначає зменшення кількості загиблих серед мирного населення на Донбасі

Укрінформ
Human Right Watch відзначає зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України, хоча «життя і добробут мешканців регіону під загрозою».

Як передає власний кореспондент Укрінформу про це йдеться у Всесвітньому звіті 2020, що його презентував у штаб-квартирі ООН виконавчий директор організації Кеннет Рот.

«Ворожнеча на сході України триває вже шостий рік і продовжує загрожувати життю та добробуту мирних мешканців, хоча в абсолютних цифрах кількість жертв скоротилася», - ідеться у розділі «Україна».

У звіті зазначається, що Президент України Володимир Зеленський «продемонстрував прагнення провести антикорупційну реформу та завершити збройний конфлікт з Росією». Серед позитивних досягнень згадується обмін полоненими між Україною та Росією, в результаті якого звільнено Олега Сенцова, Едема Бекірова, Павла Гриба, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та 24 українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці 2018 року.

Відзначаються складнощі при отриманні пенсій для літніх людей з окупованих територій. Водночас перетин лінію розмежування через пункти пропуску, як сказано в документі, спрощено.

Звіт фіксує проблеми з розслідуванням справ Майдану у зв’язку з передачею їх із прокуратури до Державного бюро розслідувань. Серед позитивів названо скасування депутатської недоторканності у вересні 2019 року.

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Відзначається отримання від Вселенської церкви незалежності Православною церковкою України.

Незалежні ЗМІ залишаються під тиском, ідеться у звіті. Інститут масової інформації задокументував принаймні 11 випадків побиття та поранення журналістів, а також одне вбивство. У червні загинув журналіст-розслідувальник Вадим Комаров, якого побили невідомі. «Десятки журналістів отримували погрози а або були обмежені у своїй роботі , у деяких вибалках з боку представників влади», - відзначено в документі.

Окремий розділ звіту присвячено порушенню прав людини в Криму.

«Протягом року російська влада в окорованому Криму продовжувала переслідувати кримських татар, висуваючи проти них сфабриковані звинувачення в тероризмі», - ідеться у звіті. У березні російська влада арештувала 24 особи, переважно активістів організації «Кримська солідарність». Їх було звинувачнено у зв’язках з ісламським рухом «Хізб ут-Тахрір», який заборонений у Росії, але легальний в Україні.

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Human Right Watch - неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що здійснює моніторинг, розслідування і документування порушень прав людини у більш як 70 країнах світу. Результати роботи друкує у щорічних Всесвітніх звітах.

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