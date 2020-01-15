Human Right Watch відзначає зменшення кількості загиблих серед мирного населення на Донбасі

Human Right Watch відзначає зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України, хоча «життя і добробут мешканців регіону під загрозою».

Як передає власний кореспондент Укрінформу про це йдеться у Всесвітньому звіті 2020, що його презентував у штаб-квартирі ООН виконавчий директор організації Кеннет Рот.

«Ворожнеча на сході України триває вже шостий рік і продовжує загрожувати життю та добробуту мирних мешканців, хоча в абсолютних цифрах кількість жертв скоротилася», - ідеться у розділі «Україна».

У звіті зазначається, що Президент України Володимир Зеленський «продемонстрував прагнення провести антикорупційну реформу та завершити збройний конфлікт з Росією». Серед позитивних досягнень згадується обмін полоненими між Україною та Росією, в результаті якого звільнено Олега Сенцова, Едема Бекірова, Павла Гриба, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та 24 українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці 2018 року.

Відзначаються складнощі при отриманні пенсій для літніх людей з окупованих територій. Водночас перетин лінію розмежування через пункти пропуску, як сказано в документі, спрощено.

Звіт фіксує проблеми з розслідуванням справ Майдану у зв’язку з передачею їх із прокуратури до Державного бюро розслідувань. Серед позитивів названо скасування депутатської недоторканності у вересні 2019 року.

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Відзначається отримання від Вселенської церкви незалежності Православною церковкою України.

Незалежні ЗМІ залишаються під тиском, ідеться у звіті. Інститут масової інформації задокументував принаймні 11 випадків побиття та поранення журналістів, а також одне вбивство. У червні загинув журналіст-розслідувальник Вадим Комаров, якого побили невідомі. «Десятки журналістів отримували погрози а або були обмежені у своїй роботі , у деяких вибалках з боку представників влади», - відзначено в документі.

Окремий розділ звіту присвячено порушенню прав людини в Криму.

«Протягом року російська влада в окорованому Криму продовжувала переслідувати кримських татар, висуваючи проти них сфабриковані звинувачення в тероризмі», - ідеться у звіті. У березні російська влада арештувала 24 особи, переважно активістів організації «Кримська солідарність». Їх було звинувачнено у зв’язках з ісламським рухом «Хізб ут-Тахрір», який заборонений у Росії, але легальний в Україні.

Human Right Watch - неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що здійснює моніторинг, розслідування і документування порушень прав людини у більш як 70 країнах світу. Результати роботи друкує у щорічних Всесвітніх звітах.