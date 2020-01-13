Главу Human Rights Watch не пустили до Гонконга

Виконавчому директору правозахисної організації Human Rights Watch Кенету Роту заборонили в'їзд до Гонконгу.

Про це повідомляється на сайті організації.

Так, громадянину США Роту заборонили в’їзд до Гонконгу вже в аеропорту. При цьому прикордонники відмовились пояснити причину заборони.

Глава HRW мав представити доповідь організації на 652 сторінки про порушення прав людини у майже 100 країнах світу.

"Я сподівався висвітлити посилений наступ Пекіна на міжнародні зусилля із захисту прав людини", — сказав Рот.

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В організації нагадали, що міграційна влада автономії не вперше забороняє в’їзд іноземцям, які критикують материкову владу Китаю та керівництво Гонконгу.

"Ця невтішна акція є ще одною ознакою того, що Пекін посилює свою деспотичну владу у Гонконзі та ще більше обмежує свободу, якою гонконжці користуються у межах "однієї країни — двох систем"", — наголосив очільник HRW.

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Нагадаємо: раніше Китай призупинив видачу дозволів на візити військових суден та літаків США до Гонконгу та запровадив санкції проти американських неурядових організацій через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон, що стосується цього міста.