Поліція у Гонконгу затримала близько 400 протестувальників

"Поліція заявил про щонайменше 400 заарештованих під час сьогоднішніх протестів, переважно за участь у незаконних зборах та зберігання зброї", - йдеться у повідомленні.

Перша у новому році масова антиурядова акція протесту у Гонконгу переросла у заворушення під час яких демонстранти перекривали дороги, розбивали світлофори, кидали "коктейлі Молотова", вчинили напад на відділення банку, крамниці та приміщення Верховного суду. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети.

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Загалом на вулиці Гонконга в перший день нового року вийшли тисячі демонстрантів.

Як повідомлялося, у Гонконгу вже кілька місяців не вщухають протести, які розпочалися через плани адміністрації автономії ухвалити закон про екстрадицію правопорушників на материковий Китай на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, що частково переросли у силове протистояння з правоохоронними органами.