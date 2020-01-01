Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Гонконгу у новорічну ніч

У Гонконзі тисячі демонстрантів вийшли на вулиці в перший день нового року.

Про це повідомляє Guardian.

«Тисячі протестувальників зібралися по всьому фінансовому центру до півночі напередодні Нового року, в тому числі вздовж набережної гавані Вікторія і в районі нічного життя Лан Квай Фонг», - йдеться в повідомленні.

Протестувальники вели зворотний відлік до півночі, скандуючи «Десять! Десять! Звільніть Гонконг, революція зараз! », після чого вони включили свої телефони, утворивши на вулиці ціле море вогнів.

Не дуже численні натовпи протестувальників в районі Монг-Кок підпалили барикади, після чого поліція з охорони громадського порядку застосувала сльозогінний газ.

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Як відомо, в Гонконзі не вщухають протести, які почалися через плани адміністрації прийняти закон про екстрадицію правопорушників на материковий Китай на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які частково переросли в силове протистояння з правоохоронними органами.

Фото: Ivan Abreu / Bloomberg