У Гонконгу в ході нових акцій протесту затримали 15 осіб

У Гонконгу в ході зіткнень протестувальників з поліцією в суботу затримано не менш як 15 осіб.

Про це повідомляє AFP.

«Бійці спецпідрозділу поліції Гонконгу заарештували щонайменше 15 осіб під час зіткнень з десятками протестувальників», - йдеться в повідомленні.

У суботу вдень поліцейські затримали 14 осіб, у тому числі 14-річну дівчинку, яка брала участь в акції в будинку торговельного центру.

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Як повідомлялося, в Гонконгу тривають протести, які почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників на материковий Китай на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не припинила демонстрації, які частково переросли в силове протистояння з правоохоронними органами.

Фото: ЕРА.