Поліція застосувала сльозогінний газ під час різдвяних протестів у Гонконзі

У ході акцій протесту 25 грудня у Гонконзі поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Антиурядові протестувальники вийшли на вулиці Гонконгу та знову зібралися біля торговельних центрів у день святкування Різдва. Поліція під час зіткнення використала сльозогінний газ та перцевий спрей, як і напередодні ввечері, на тлі насильства та вандалізму на вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

У кількох різних локаціях було зафіксовано офіцерів поліції, які заарештовували протестувальників. Місцеві медичні служби повідомили, що близько 25 людей були госпіталізовані з травмами, які отримали під час протистоянь, протягом вівторка та ранку середи.

Police unleashed pepper spray inside New Town Plaza in Sha Tin at around 6.40pm. A riot police officer also found himself subjected to the pepper spray. #HongKongProtests



Video: SCMP/Kimmy Chung pic.twitter.com/GPKmQ8hoqF — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 25 грудня 2019 р.

Очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лам висловила розчарування поведінкою протестувальників у Різдвяний Святвечір, заявивши, що багато людей, серед яких туристи, які приїздять у Гонконг, засмучені поведінкою "групи безрозсудних та егоїстичних заколотників”, які зіпсували свято.

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Як повідомлялося, у Гонконзі тривають протести, що розпочалися через плани адміністрації прийняти закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон осіб.

Фото: Felix Wong