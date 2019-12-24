Напередодні Різдва у Гонконзі спалахнули нові сутички з поліцією

У ході зіткнень увечері 24 грудня у Гонконзі поліція застосувала на демонстрантів сльозогінний газ.

Про це повідомляє AFP.

«Переддень Різдва у Гонконзі відзначили сльозогінним газом та зіткненнями», - йдеться у повідомленні.

Вечірні заворушення 24 грудня стали найбільш тривалими за кілька тижнів порівняного спокою у місті, де протести проходять вже більше шести місяців.

Тисячі демонстрантів у чорному - деякі в шапках Санта-Клауса чи з оленячими рогами - вийшли протестувати на вулицях зазвичай галасливого туристичного району Цім Ша Цуй. Незабаром між ними та поліцією з охорони громадського порядку спалахнули сутички, і поліцейські застосували сльозогінний газ.

Крім того, мітинги, під час яких учасники протесту вигукували антиурядові гасла, проходили у кількох торгових центрах.

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У ході зіткнень у Харбор-Сіті, розкішному торговому центрі Гонконгу, поліція використала перцеві балончики і кийки.

Як повідомлялося, у Гонконзі тривають протести, які розпочалися через плани адміністрації прийняти закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, деякі дні в акціях брали участь понад мільйон осіб.