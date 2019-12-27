ЗСУ наступного року підготують близько восьми тисяч сержантів

У 2020 році в українській армії планують підготувати 7730 сержантів, що майже на 2 тисячі більше, ніж цьогоріч.

Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ.

“Із 7730 сержантів, яких планується підготувати наступного року, 457 стануть інструкторами. Цьогоріч професійними сержантами стали понад 5800 військовослужбовців”, ­– ідеться в публікації.

Як зазначається, в українському війську створена мережа навчальних центрів, коледжів і центрів підготовки сержантського складу, які за структурою, функціями й завданнями тотожні відповідним закладам у країнах НАТО.

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Система підготовки сержантів в Україні передбачає багаторівневість за зразком армій НАТО. Програми курсів забезпечують базовий, середній, підвищений і вищий рівні. Кожен із них передбачає два етапи: підготовку командира-лідера, а також фаховий вишкіл відповідно до роду військ, виду ЗСУ та військово-облікової спеціальності.

Окрім цього, українські сержанти постійно проходять підготовку в закордонних військових навчальних закладах та навчально-тренувальних центрах. Серед них можна відзначити школи НАТО в Обераммергау (ФРН), ЗС Швейцарії, Литви, Латвії, Польщі, а також дві академії збройних сил США.