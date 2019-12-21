Англійську вивчатимуть всі українські військові - від солдата до генерала

Вивчення англійської мови військовослужбовцями Збройних сил України стане одним із чинників зростання по службі.

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв в коментарі BBC News Україна.

"Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати й вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань", - зазначив Наєв, додавши, що українські військові повинні вивчати документи в оригіналі, ментально бути такими, як західні партнери.

Також Наєв заявив, що вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі: "Буде надаватися перевага тому офіцеру чи сержанту, який знає англійську мову".

Відповідаючи на запитання, чи не буде пригальмовуватись співпраця з НАТО, аби “не злити Росію" на тлі переговорів щодо Донбасу, заступник начальника Генштабу запевнив, що це не так. Наразі понад 60 українських військових продовжують служити у кількох місіях НАТО. "У складі сил НАТО у Косові (KFOR) виконує завдання наш інженерний підрозділ чисельністю 40 військових. У складі тренувальної місії "Рішуча підтримка" в Афганістані утримуємо персонал, який включає 21 військового", - повідомив Наєв.

Як зазначається, Україна провела 21 спільне навчання з НАТО у 2019 році: шість в Україні та 15 - за кордоном.

Крім того, Наєв нагадав, що з 2020 року на нові організаційні структури, які діють у НАТО, переходять органи військового управління ЗСУ.

Також кілька країн надають ЗСУ інструкторів для тренувальних місій в Україні.