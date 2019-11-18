В Україні вперше відзначають День сержанта ЗСУ

Президент Володимир Зеленський переконаний, що сержанти і старшини Збройних Сил України є беззаперечними лідерами для солдат, зразком для підлеглих та опорою для командирів.

Про це йдеться у вітанні глави держави сержантському складу ЗСУ з нагоди Дня сержанта Збройних Сил України.

“Сьогодні ви є беззаперечними лідерами для солдат, зразком для підлеглих, опорою для командирів. Ви безпосередньо управляєте підрозділами первинної ланки і підпорядкованим особовим складом, навчаєте солдат і відповідаєте за їх життя, морально-психологічний стан та готовність до виконання завдань за призначенням”, - зазначив Президент.

Він також підкреслив, що, добре показавши себе у боях із російським агресором, сержантський та старшинський корпус довів свою особливу роль у житті військових колективів та став основою сучасного українського війська.

Водночас Зеленський нагадав, що цього дня у скорботі також схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України.

“Вітаю сержантів та старшин, що перебувають у бойовому строю, служать Батьківщині, боронять нашу землю від агресора, виконують почесну місію у миротворчих операціях”, - привітав глава держави.

Крім того, він подякував тисячам сержантів та старшин, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві в готовності у разі загрози поповнити бойові підрозділи.

Як відомо, 18 листопада в Україні вперше відзначають День сержанта Збройних Сил України. Це свято встановлено Указом Президента України №153/2019 від 19 квітня 2019 року.