В умовах війни робота медіа є важливою складовою нацбезпеки — Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав працівників радіо, телебачення та зв’язку з професійним святом та зазначив, що їхня робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності.

Про це він написав у Facebook.

"Кому з нас не доводилося слухати радіо дорогою на роботу? Подорожуючи у справах, з радіоефіру ми можемо отримати не лише музику та гарний настрій, а й корисну інформацію – новини та прогноз погоди. А ввечері вдома після метушливого робочого дня ми вмикаємо розважальні телешоу. Чи, може, – освітні телепередачі для дітей. Чи віддаємо перевагу серйозним документальним фільмам", - написав Зеленський.

Президент додав, що телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя.

"За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального. А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності. Давайте творити зміни в Україні разом! Зі святом!" - зазначив він.