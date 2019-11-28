Донбас: під Новолуганським працювали гранатомети, під Новотроїцьким — РПГ

Російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Новолуганського. Втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два прицільні обстріли наших позицій. За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, після опівночі протягом 40 хвилин з напрямку від Доломітного російсько-окупаційні війська вели вогонь по захисниках Новолуганського, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. Окрім цього, також з РПГ окупанти вели вогонь близько 08.00 по наших захисниках Новотроїцького.

Фото: ООС