У “Голосі” нарікають, що ухвалення закону про “майданчики Яценка” затягують в Раді

У Верховній Раді намагаються затягнути розгляд у другому читанні законопроєкту щодо запровадження спрощеної моделі оцінки об’єктів нерухомості та ухвалення його як закону.

Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.

“Нумо поговорім про правки до законопроєкту 2047-д, які вбивають корупційні майданчики в оцінці. А саме про те, чому можна впевнено стверджувати, що його розгляд намагаються затягнути. На закон, який складається з п'яти сторінок, було подано 1004 правки. Це по 200+ правок на кожну сторінку... По фракціях: ОПЗЖ (“опозиційна платформа — За життя) — 407; ЄС (“Європейська солідарність”) — 247; позафракційні — 229; “За майбутнє” — 66; “Слуга народу” — 31; “Голос” + “Слуга народу” — 24; “Батьківщина” — 2”, — зауважив Железняк.

Політик звернув увагу на те, що “рекордсмени” за кількістю поданих поправок у своїх поданнях наполягали на тому, щоб “кожна їхня правка була врахована в таблиці окремо”. Наприклад, за його словами, таке побажання зазначили у своїх поданнях депутати “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко та Степан Кубів.

“Дуже сподобалось, що деякі колеги вирішили надати два варіанти правок. Наприклад, пан Гончаренко, Волошин (Олег, ОПЗЖ, — ред.) та Требушкін (Руслан, позафракційний, — ред.), а рекордсмен за кількістю правок (146) - пані Плачкова (Тетяна, ОПЗЖ, — ред.) надала навіть три варіанти правок”, — уточнив Железняк.

Однак він запевнив, що затягнути розгляд законопроєкту №2047-д не вдасться.

“Одразу скажу, що не вийде, навіть не мрійте про це. Тому що, як зазначив мій колега пан Яценко у своєму поданні правок: «не повинно бути інших "кормушок", що збирають плату з громадян". Тож очікуйте швидке схвалення законопроєкту 2047-д в цілому”, — додав парламентар.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 12 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2047-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна".

На розгляд парламенту було запропоновано три варіанти проєкту закону щодо ліквідації "майданчиків": №2047, 2047-1 та 2047-д. Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав останній, доопрацьований проєкт.

Авторизовані електронні майданчики з'явилися в Україні наприкінці 2017 року. Так, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу. Схему пов'язують із народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком ("майданчики Яценка"), однак сам Яценко заперечив будь-який зв'язок з цими майданчиками. Згаданий сервіс був посередником і пересилав за гроші дані оцінювача до Єдиної бази Фонду державного майна. За період із липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 млн гривень. За даними ЗМІ, пов'язані з Яценком фірми заробили на цій схемі 23 млн гривень.

У жовтні в парламенті виник скандал після того, як профільний комітет фактично відмовився усувати посередників з ринку оцінки майна. Членів комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики від "Слуги народу" звинуватили в отриманні хабарів, оскільки за відповідний законопроєкт проголосували лише п'ятеро з них, і, таким чином, прийняття документа на комітеті було провалено. Тоді ж з’явилася інформація про те, що дехто з депутатів отримав по 30 тис. доларів хабаря за те, що не голосуватиме за законопроєкт.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабаря у розмірі 30 тис. доларів 11 депутатами від "Слуги народу". А Президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету повинні пройти перевірку на поліграфі.