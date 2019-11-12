Рада запроваджує спрощену модель оцінки об’єктів нерухомості

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2047-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна".

Відповідне рішення підтримали 378 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2020 року запроваджується нова, значно спрощена модель оцінки об’єктів нерухомості, що дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі строки та прискорить процедуру укладення правочинів із нерухомістю.

Завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об’єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об’єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право звернутись до суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі (як це є на сьогодні).

Проєктом передбачається, що нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку об’єктів нерухомості.

Очікується, що плата за формування довідки за одну операцію становитиме 2,5% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня календарного року, а плата за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них до Єдиної бази звітів про оцінку - 10%. Ці кошти в розмірі близько 300 грн спрямовуватимуться до державного бюджету замість 1800 грн, які нині стягують за аналогічні операції на користь приватних електронних майданчиків.

Як повідомлялося, на розгляд парламенту було запропоновано одразу три варіанти проєкту закону щодо ліквідації «майданчиків»: №2047, 2047-1 та 2047-д. Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав останній, доопрацьований проєкт.

Авторизовані електронні майданчики з'явилися в Україні наприкінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Так, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу.

Схему пов'язують із народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком ("майданчики Яценка"), однак сам Яценко заперечив будь-який зв'язок з цими майданчиками. Згаданий сервіс був посередником і пересилав за гроші дані оцінювача до Єдиної бази Фонду державного майна. За період із липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 млн гривень. За даними ЗМІ, пов'язані з Яценком фірми заробили на цій схемі 23 млн гривень.

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У жовтні в парламенті виник скандал після того, як профільний комітет фактично відмовився усувати посередників з ринку оцінки майна. Членів комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики від "Слуги народу" звинуватили в отриманні хабарів, оскільки за відповідний законопроєкт проголосували лише п'ятеро з них, і, таким чином, прийняття документа на комітеті було провалено.

Тоді ж з’явилася інформація про те, що дехто з депутатів отримав по 30 тис. доларів хабаря за те, що не голосуватиме за законопроєкт.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабаря у розмірі 30 тис. доларів 11 депутатами від «Слуги народу». А Президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету повинні пройти перевірку на поліграфі.