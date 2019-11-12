Рада посилила кримінальну відповідальність за підробку ліків

Верховна Рада ухвалила закон 1152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (друге читання зі скороченням строку підготовки)".

Відповідне рішення підтримали 363 народних депутати за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вносить зміни до ст. 321-1 Кримінального кодексу. Зокрема, передбачається, що виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років (попередня редакція закону передбачає покарання за такі діяння позбавленням волі на строк від 3 до 5 років).

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Окрім того, законом встановлюється покарання позбавленням волі на строк від 8 до 10 років із конфіскацією майна у разі, якщо ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів. Досі такі діяння караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Якщо зазначені дії спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, пропонується передбачити покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Раніше це каралося позбавленням волі на строк від 8 до 10 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Як повідомлялося, у першому читанні законопроект 1152-1 було ухвалено 17 жовтня.