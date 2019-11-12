Рада отримала висновок КСУ щодо скасування адвокатської монополії

Верховна Рада отримала висновок КСУ щодо відповідності Конституції законопроєкту 1013 "Про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії".

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вечірньому засіданні парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно зі статтею 147 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про отримання Верховною Радою України висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроєкту 1013 "Про внесення змін до конституції України щодо скасування адвокатської монополії" вимогам статті 157, 158 Конституції України", - сказав Разумков.

Спікер також звернувся до Комітету з питань правової політики з проханням розглянути висновок КСУ і підготувати цей законопроєкт для розгляду на пленарному засіданні парламенту.

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Як повідомлялося, Верховна Рада у вересні цього року направила на висновок в Конституційний Суд президентський законопроєкт №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)". Зокрема, проєкт закону передбачає вилучення положення частини четвертої статті 131-2 Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

1 листопада Конституційний Суд повідомив, що визнав конституційним законопроєкт про внесення змін до Основного закону, яким скасовується адвокатська монополія.