Росія продовжує постачати зброю та боєприпаси на Донбас — розвідка

Командування ЗС РФ посилює передові підрозділи російсько-окупаційних військ та продовжує постачання зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Командування ЗС РФ посилює передові підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у тому числі за рахунок російських кадрових військовослужбовців та найманців, яких призивають повторно для уникнення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні після звільнення зі служби", - повідомив речник.

За інформацією Праути, при цьому із зазначеними особами перед направленням на передову проводяться інструктажі з врученням розроблених російськими пропагандистами спеціальних пам’яток щодо порядку поведінки у разі необхідності спілкування з представниками Місії ОБСЄ та міжнародних ЗМІ.

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Крім того, за словами речника, через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжується постачання зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.