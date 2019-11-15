Окупаційні війська на Донбасі облаштовують вогневі позиції біля житлових будинків

Російсько-окупаційні війська активізували будівництво нових артилерійських вогневих позицій поблизу приватних житлових будинків на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію головного управління розвідки Міноборони.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про активізацію інженерних робіт у районах розташування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, зросла інтенсивність обладнання нових артилерійських вогневих позицій, у тому числі на території низки приватних господарських угідь, поблизу житлових будівель, що викликає невдоволення місцевого населення”, - розповів Праута.

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При цьому, за його словами, особовий склад противника, залучений до виконання робіт, переконує місцевих жителів, що облаштування нових інженерних споруд здійснюється нібито виключно для надання фотозвітів вищому командуванню.

Також приховується інформація про створення поблизу населених пунктів мінно-вибухових загороджень, повідомив речник.