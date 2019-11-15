Окупанти обстріляли Новотошківське із озброєння БМП та мінометів
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Станом на 12.30 сьогодні, 15 листопада, російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь на Луганському напрямку... За наявною інформацією, упродовж поточної доби втрат в Об’єднаних силах немає”, - заявив речник.
Зокрема, за словами Праути, з 5-ї години ранку противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї 25 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Міномет 82-го калібру, озброєння БМП, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю окупанти після 6-ї ранку застосували в районі Новотошківського, обстріл тривав майже півтори години.
Крім того, з 8-ї ранку за півтори години зафіксовані ворожі обстріли із використанням великокаліберного кулемета, а згодом станкового протитанкового гранатомета позицій наших військ неподалік Майорська.