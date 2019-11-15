Окупанти обстріляли Новотошківське із озброєння БМП та мінометів

Російсько-окупаційні війська від початку доби 15 листопада чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Луганському напрямку. Наразі втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12.30 сьогодні, 15 листопада, російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь на Луганському напрямку... За наявною інформацією, упродовж поточної доби втрат в Об’єднаних силах немає”, - заявив речник.

Зокрема, за словами Праути, з 5-ї години ранку противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї 25 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Міномет 82-го калібру, озброєння БМП, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю окупанти після 6-ї ранку застосували в районі Новотошківського, обстріл тривав майже півтори години.

Крім того, з 8-ї ранку за півтори години зафіксовані ворожі обстріли із використанням великокаліберного кулемета, а згодом станкового протитанкового гранатомета позицій наших військ неподалік Майорська.