На Донбасі окупанти гатять із заборонених мінометів та БМП, загинув боєць

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Проо це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь із гармат БМП", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили вісім обстрілів: двічі біля Кам'янки – з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Новомихайлівки – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. біля Широкиного і Гнутового – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано сім ворожих обстрілів: біля Жолобка – зі стрілецької зброї та підствольних і ручних протитанкових гранатометів; неподалік Новолуганського і Луганського - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Майорська – з РПГ та великокаліберних кулеметів; двічі біля Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; у районі Оріхового – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У четвер, 14 листопада, внаслідок обстрілів поранення, несумісні з життям, отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Втрат немає.