Окупанти обстріляли дачне містечко під Авдіївкою: згорів будинок

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі населеного пункту Кам'янка, а також знищили цивільний будинок неподалік Авдіївки в Донецькій області.

Про це повідомляє у четвер у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, близько 15:00, російські окупаційні війська з РПГ, АГС та стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі населеного пункту Кам'янка Донецької області. В той же час ворог вів вогонь і по цивільній інфраструктурі. Внаслідок таких цинічних дій збройних формувань Російської Федерації виникла пожежа у дачному містечку "Акація". Вщент знищено двоповерховий будинок", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у штабі, "окупанти вкотре підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням та терором цивільного населення".

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.