Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського і Новомихайлівки

Російські окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Новотошківського та Новомихайлівки. Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12.30 сьогодні, 14 листопада, ворог обстріляв позиції наших військових двічі”, - заявив Праута.

За його словами, на Луганському напрямку з початком доби окупанти з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського.

На Донецькому напрямку близько 9-ї ранку бойовики 20 хвилин з підствольних гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Новомихайлівки.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, наголосив Праута.