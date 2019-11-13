ОПЗЖ не давала Милованову представити “земельний” законопроєкт

Народні депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя" заважали виступати з трибуни парламенту міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову.

Милованов представляв законопроєкт № 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, після того, як депутати перейшли до розгляду питань порядку денного, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив до слова Милованова.

Водночас депутати від ОПЗЖ обступили трибуну парламенту, не даючи Милованову виступити.

Разумков попросив депутатів заспокоїnися і наголосив, що на нараді з представниками фракцій було вирішено, що кожен матиме можливість виступити з трибуни.

"Шановні колеги, під час зустрічі всіх фракцій ми домовилися з усіма представниками фракцій про те, що виступи будуть з трибуни. Так як ми давали виступи навіть без запису представникам "Опозиційної платформи - За життя". Якщо ці домовленості не будуть дотримуватися, у подальшому вони також не будуть дотримуватися й іншими політичними силами", - звернувся до депутатів Разумков.

Через кілька хвилин Милованов розпочав виступати, але його перебивали представники ОПЗЖ вигуками "ганьба".

Як повідомляв Укрінформ, порядком денним Верховної Ради на 13 листопада передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.

Однак зранку до цих законопроєктів депутати не приступили вчасно, оскільки представники деяких фракцій блокували трибуну та перешкоджали виступам.

Разумков оголосив перерву в засіданні парламенту на 30 хвилин, однак вона тривала майже дві години.

Також зараз на площі під Верховною Радою триває мітинг противників земельної реформи.

12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.