Добровольці в Золотому здали зброю і не порушують закон - Аваков

"Це громадяни України, які вирішили там перебувати, і вони там знаходяться, нічого не порушуючи на цей момент. Ніяких конфліктів немає, наскільки я знаю. Я вранці розмовляв", - сказав Аваков.

Міністр також повідомив, що остерігається провокацій, але є речі, які не порушуватиме "справжній патріот України". "Порядок речей такий: ця територія оголошена "жовтою зоною" і там не можуть перебувати люди зі зброєю. Ці патріоти, які там знаходяться, виконали вимоги і вивезли зброю", - наголосив він.

Глава МВС додав, що добровольці в Золотому стояли там з власною легальною мисливською зброєю.

"Стояли! Не порушуючи нічого, оскільки там не було оголошено "жовтої зони ". Зараз там оголошено "жовту зону" і була вимога здати зброю. Вони її здали і як громадяни України можуть перебувати там абсолютно легально", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня Президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте на Луганщині, де зустрівся з місцевими жителями і військовослужбовцями на передовій. За словами Зеленського, під час поїздки він дізнався про занепокоєння місцевих жителів через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. Тому він вирішив поспілкуватися з цими людьми, і «деякі бесіди виявилися емоційними».

Разом з тим в штабі ООС повідомили, що люди, з якими розмовляв Президент і які представилися добровольцями, не є представниками будь-яких силових відомств або Збройних Сил України, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил, і знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально.