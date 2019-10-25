На Донбас заїхав черговий російський конвой – ОБСЄ

У четвер, 24 жовтня, на непідконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов 86-й російський конвой у складі 16 вантажівок.

Про це йдеться у звіті Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"24 жовтня о 06:47 (за московським часом) 86-й російський конвой прибув до пункту пропуску "Донецьк". Загалом прикордонники та митники Російської Федерації перевірили 16 транспортних засобів перед тим, як вони проїхали на територію України. Усі 16 транспортних засобів повернулися до Російської Федерації о 14:00 24 жовтня", - зазначається у звіті.

За даними місії, конвой складався з 16 транспортних засобів: одна машина супроводу та 15 вантажних автомобілів, з яких два належали МНС РФ, решта - цивільні. На двох вантажних автомобілях також був напис "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Як відомо, Росія з серпня з 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ заявляє, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. МЗС неодноразово вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом так званої "гуманітарної допомоги".