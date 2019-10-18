МЗС направило ноту протесту Росії через "гумконвой" на окупований Донбас

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв’язку з черговим "гуманітарним конвоєм" на окуповану частину Донбасу.

Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter.

«Направили РФ ноту протесту у зв’язку з черговим, 87-м, псевдогуманітарним конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань», – наголосила Зеленко.

Як повідомлялося, Росія у четвер, 17 жовтня, перекинула на територію України так званий гумконвой. За даними Державної прикордонної служби України, дві колони у складі 36 вантажівок українська міжвідомча група не мала змоги перевірити.

Росія з серпня з 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм". Офіційний Київ заявляє, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України неодноразово вимагав від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".