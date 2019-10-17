Росія вранці перекинула на Донбас черговий

Росія вранці перекинула на Донбас черговий "гумконвой"

Укрінформ
Через пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" з 6:50 до 7:55 у четвер, 17 жовтня, на територію України прослідував з Росії так званий гумконвой.

Дві колони у складі 36 вантажівок українська міжвідомча група мала змогу оглянути лише візуально, без виконання контрольних функцій, повідомив Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Російська сторона вчергове в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого гуманітарного конвою. За рахунком це вже вісімдесят сьомий. Оскільки переміщення так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Загалом з 6:50 до 7:55 17 жовтня через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" на в’їзд в Україну прослідувало дві колони так званого гумконвою у складі 36 вантажних автомобілів", - повідомив Демченко.

За його словами, у вантажівках начебто перевозили дитячі харчові набори. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалося отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Читайте також: Окупанти обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджені будинки

Крім того, завантаженість транспортних засобів становила близько 70%, повідомив речник.

Як повідомлялося, починаючи з 2014 року, початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Водночас МЗС України не раз вимагав від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-