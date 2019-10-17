Росія вранці перекинула на Донбас черговий "гумконвой"

Через пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" з 6:50 до 7:55 у четвер, 17 жовтня, на територію України прослідував з Росії так званий гумконвой.

Дві колони у складі 36 вантажівок українська міжвідомча група мала змогу оглянути лише візуально, без виконання контрольних функцій, повідомив Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Російська сторона вчергове в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого гуманітарного конвою. За рахунком це вже вісімдесят сьомий. Оскільки переміщення так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Загалом з 6:50 до 7:55 17 жовтня через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" на в’їзд в Україну прослідувало дві колони так званого гумконвою у складі 36 вантажних автомобілів", - повідомив Демченко.

За його словами, у вантажівках начебто перевозили дитячі харчові набори. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалося отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Крім того, завантаженість транспортних засобів становила близько 70%, повідомив речник.

Як повідомлялося, починаючи з 2014 року, початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Водночас МЗС України не раз вимагав від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".