РФ активно постачає на Донбас зброю і боєприпаси залізницею

Окупанти активно завозять залізницею на тимчасово неконтрольовану територію Донецької та Луганської областей зброю і боєприпаси, і там уже зосреджено запас, що дозволяє вести бойові дії впродовж 14 діб.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький спецпроєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".

"Саме залізницею завозяться боєприпаси, які потім використовуються в повсякденній і бойовій діяльності, і під час бойових дій. Кількість військових вантажів дещо зменшилась. Це насамперед пов'язано з тим, що немає активних бойових дій. Крім того, на території окупованих районів у 1 і 2 армійських корпусах (1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ — ред.) створений запас матеріальних засобів боєприпасів, які дозволяє вести бойові дії цим корпусам протягом 14 діб", - зазначиив Скібіцький.

Як ідеться у сюжеті, ОБСЄ моніторить ділянку українсько-російського кордону лише вдень і лише на пунктах пропуску, проте за допомогою безпілотників спостерігачі все ж фіксували колони техніки в обхід пунктів пропуску. Зокрема, у 2018 році таких випадків було не менше восьми, повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні у 2014-2018 рр. Александр Хуг. "Колони були високоорганізовані, їхали вночі на ділянках, де немає офіційних пунктів пропуску. Ці колони, схоже, складались з машин військового типу", - каже він.

Читайте також: На Донбасі дрон ОБСЄ зафіксував російську техніку з захистом від ядерного удару

Аналогічні випадки зафіксовані й у 2019 році. За словами голови пресслужби СММ ОБСЄ в Україні Драгани Ніколич-Соломон, останній такий випадок зафіксований уночі 22 липня, коли безпілотник місії виявив колону з восьми вантажівок, що стояли розвернутими у східному напрямку на грунтовій дорозі вздовж лісосмуги поблизу з неконтрольованою ділянкою кордону поруч із Російською Федерацією, орієнтовно в 2 км на південний захід від населеного пункту Степне Донецької області.

Крім того, за даними Управління розвідки, російські літаки ведуть постійний моніторинг території України. "З початку цього року ми зафіксували більше 70 випадків, коли застосовувались літаки-розвідники, насамперед Су-24МР та Іл-20, які здійснювали розвідку нашої території. А в окремих випадках наближення до нашого державного кордону становило 15 км. Противник, по суті, бачить і може вести розвідувальну діяльність стосовно угруповання наших військ", - розповів Скібіцький.