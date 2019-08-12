На Донбасі дрон ОБСЄ зафіксував російську техніку з захистом від ядерного удару
Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.
"7 серпня 2019 року було опубліковано черговий звіт СММ ОБСЄ, який містить інформацію, що надійшла станом на 6 серпня 2019 року. У звіті сказано, що БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив 1 інженерну машину розгородження (ІМР-3) і 14 БМП-1 поблизу н. п. Круглик (65 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у 2017 році на сайті російської ТРК “Звєзда” вийшла стаття, в якій ІМР-3 назвали російським “термінатором”, якому нібито немає рівних при наступі, а екіпаж машини захищений навіть на випадок техногенної катастрофи.
ІМР-3 надійшла на озброєння ЗС РФ у 1999 році. Серійне виробництво було організоване на ВАТ «НПК «Уралвагонзавод» (м. Нижній Тагіл).
"ІМР-3 створена на базі танка Т-90, призначена для забезпечення просування військ та виконання інженерних робіт в зонах з високими рівнями радіоактивного зараження місцевості", - інформує спільнота.
Як уточнюється, екіпаж, вузли та агрегати всередині машини захищає система, яка у 6 разів ослаблює проникаючу радіацію ядерного вибуху і у 120 разів – гамма-випромінення радіоактивно зараженої місцевості.
У систему життєзабезпечення екіпажу входять пристрої кип’ятіння води та розігрівання їжі, а також збору та зберігання відходів життєдіяльності, що дає змогу виконувати бойові завдання, не виходячи з машини впродовж трьох діб. Також машина має можливість самоокопування, час якого становить 12-30 хвилин, наголошують волонтери спільноти.
За їхніми даними, машина має ножовий колійний мінний трал з електромагнітною приставкою, який дає змогу ІМР-3 самостійно долати мінні поля з протигусеничними чи протидонними мінами, оснащеними контактними чи неконтактними магнітними підривниками.
Зазначається, що дистанційна керована зенітно-кулеметна установка калібру 12,7 мм, змонтована на башті, яка захищає екіпаж від нападу з повітря, веде боротьбу з легкоброньованими наземними цілями і живою силою супротивника. Також у машині є термодимова апаратура для постановки димової завіси.
"Інженерна машина розгородження ІМР-3 – це відносно новий тип техніки, який стоїть на озброєнні ЗС РФ з 1999 року. На озброєнні ЗС України він ніколи не знаходився, тому це чергова ознака постачання озброєння та військової техніки Російської Федерації в зону бойових дій на Донбасі", - підсумовують волонтери.
За даними InformNapalm, загалом на Донбасі зафіксовано вже більше 50 типів озброєння та техніки РФ, яка не могла стати трофейною і є прямим доказом участі РФ у війні проти України.