На Донбасі дрон ОБСЄ зафіксував російську техніку з захистом від ядерного удару

На Донбасі зафіксовано присутність нового типу російської військової техніки, яка використовується при наступі і має захист екіпажу на випадок ядерного удару.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

"7 серпня 2019 року було опубліковано черговий звіт СММ ОБСЄ, який містить інформацію, що надійшла станом на 6 серпня 2019 року. У звіті сказано, що БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив 1 інженерну машину розгородження (ІМР-3) і 14 БМП-1 поблизу н. п. Круглик (65 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2017 році на сайті російської ТРК “Звєзда” вийшла стаття, в якій ІМР-3 назвали російським “термінатором”, якому нібито немає рівних при наступі, а екіпаж машини захищений навіть на випадок техногенної катастрофи.

ІМР-3 надійшла на озброєння ЗС РФ у 1999 році. Серійне виробництво було організоване на ВАТ «НПК «Уралвагонзавод» (м. Нижній Тагіл).

"ІМР-3 створена на базі танка Т-90, призначена для забезпечення просування військ та виконання інженерних робіт в зонах з високими рівнями радіоактивного зараження місцевості", - інформує спільнота.

Як уточнюється, екіпаж, вузли та агрегати всередині машини захищає система, яка у 6 разів ослаблює проникаючу радіацію ядерного вибуху і у 120 разів – гамма-випромінення радіоактивно зараженої місцевості.

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У систему життєзабезпечення екіпажу входять пристрої кип’ятіння води та розігрівання їжі, а також збору та зберігання відходів життєдіяльності, що дає змогу виконувати бойові завдання, не виходячи з машини впродовж трьох діб. Також машина має можливість самоокопування, час якого становить 12-30 хвилин, наголошують волонтери спільноти.

За їхніми даними, машина має ножовий колійний мінний трал з електромагнітною приставкою, який дає змогу ІМР-3 самостійно долати мінні поля з протигусеничними чи протидонними мінами, оснащеними контактними чи неконтактними магнітними підривниками.

Зазначається, що дистанційна керована зенітно-кулеметна установка калібру 12,7 мм, змонтована на башті, яка захищає екіпаж від нападу з повітря, веде боротьбу з легкоброньованими наземними цілями і живою силою супротивника. Також у машині є термодимова апаратура для постановки димової завіси.

"Інженерна машина розгородження ІМР-3 – це відносно новий тип техніки, який стоїть на озброєнні ЗС РФ з 1999 року. На озброєнні ЗС України він ніколи не знаходився, тому це чергова ознака постачання озброєння та військової техніки Російської Федерації в зону бойових дій на Донбасі", - підсумовують волонтери.

За даними InformNapalm, загалом на Донбасі зафіксовано вже більше 50 типів озброєння та техніки РФ, яка не могла стати трофейною і є прямим доказом участі РФ у війні проти України.