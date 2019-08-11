ОБСЄ зафіксувала системи залпового вогню та десятки танків на окупованому Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала 8 реактивних систем залпового вогню на полігоні біля н.п. Круглик (окупована Луганщина), а також десятки одиниць танків та гаубиць, розміщених на окупованому Донбасі з порушенням Мінських домовленостей.

Про це йдеться в опублікованому суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року.

"7 серпня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено наявність: 8 реактивних систем залпового вогню на полігоні біля н.п. Круглик (65 км на південний захід від Луганська); і 4 самохідні гаубиці на полігоні поблизу н.п. Новоселівка (37 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті у розділі "Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення".

Також 8 серпня безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіуса дії виявив 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні в районі н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська).

Поруч з цим, Місія зафіксувала десятки одиниць озброєння, яке було розміщене за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння.

"7 серпня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено наявність: 21 танка та 1 зенітного ракетного комплексу на полігоні неподалік від н. п. Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська); і 21 танка на полігоні біля Круглика", - йдеться у звіті.

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Також на цьому полігоні було зафіксовано наявність "18 самохідних гаубиць чи артилерійських гармат і 28 буксируваних гаубиць чи мінометів".

Крім того, 8 серпня БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 12 танків (Т-64 — 1 од. і Т-72 — 11 од., зокрема один танк без дула) на полігоні в районі Шимшинівки.