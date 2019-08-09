Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на окупованій Луганщині

Бойовики російських окупаційних військ відкрили 7 серпня вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ ОБСЄ малого радіуса дії біля Новоселівки.

Про це повідомляється в опублікованому у четвер звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 7 серпня 2019 року.

"7 серпня, перебуваючи приблизно за 3,5 км на північ від н. п. Новоселівка (непідконтрольний урядові, 50 км на південний захід від Луганська) та здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіуса дії, члени патруля Місії чули 3 постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 350 м на південний схід. За оцінкою Місії, вогонь вівся у напрямку БПЛА, який пролітав на відстані близько 200 м на південь від позиції патруля", - йдеться у звіті.

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Команда Місії успішно приземлила БПЛА та залишила цей район.

В СММ також повідомили про інші перешкоджання з боку російських окупаційних військ.

"На блокпості, розташованому приблизно за 800 м на північ від н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Маріуполя), озброєний член збройних формувань знову відмовив спостерігачам у проїзді в південному напрямку до н.п. Саханка (непідконтрольний урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя) та в західному напрямку до н.п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя), пояснивши це "проведенням робіт з розмінування" в цьому районі", - заявили в Місії.