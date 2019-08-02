ОБСЄ знову виявила на окупованому Донбасі танки поза місцями зберігання

ОБСЄ знову виявила на окупованому Донбасі танки поза місцями зберігання

Звіт
Укрінформ
Безпілотники СММ ОБСЄ знову зафіксували реактивні системи залпового вогню, танки та артилерійські установки, розміщені в окупованих районах Донбасу з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 31 липня.

"31 липня БПЛА СММ далекого радіуса дії зафіксував 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗО; БМ-21) на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська)", - йдеться в розділі "Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення".

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Того ж таки дня безпілотник СММ далекого радіуса дії зафіксував на полігоні біля Міусинська 11 танків невстановленого типу, 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика" 122 мм), 13 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) та зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10".

У звіті зазначається, що все це озброєння було розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання.

Як повідомляв Укрінформ, раніше місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

Фото: ОБСЄ

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