ОБСЄ знову виявила на окупованому Донбасі танки поза місцями зберігання

Безпілотники СММ ОБСЄ знову зафіксували реактивні системи залпового вогню, танки та артилерійські установки, розміщені в окупованих районах Донбасу з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 31 липня.

"31 липня БПЛА СММ далекого радіуса дії зафіксував 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗО; БМ-21) на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська)", - йдеться в розділі "Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення".

Того ж таки дня безпілотник СММ далекого радіуса дії зафіксував на полігоні біля Міусинська 11 танків невстановленого типу, 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика" 122 мм), 13 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) та зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10".

У звіті зазначається, що все це озброєння було розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання.

Як повідомляв Укрінформ, раніше місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

Фото: ОБСЄ