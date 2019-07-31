Танки, "Гради", гаубиці - окупанти "засвітили" на Донбасі заборонене озброєння

“Українська сторона СЦКК повідомляє, що противник й надалі продовжує ігнорувати та грубо порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння. За даними звіту СММ ОБСЄ, від 30 липня, оприлюднена інформація про наявність на тимчасово окупованих територіях озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 29 липня, поблизу населеного пункту Хрустальний, спостерігачі Місії зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", - повідомляють в прес-службі.

Окрім того, на непідконтрольній урядові України території зафіксовано 49 одиниць озброєння, яке розміщене за лініями відведення, але за межами визначених місць зберігання. Зокрема, 26 липня неподалік від населеного пункту Мирне БПЛА СММ зафіксував 20 танків T-72 та Т-64, 12 буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба», 8 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», 6 протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра» та 3 міномети 2Б11 «Сани».