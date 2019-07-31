Окупанти із гранатомета обстріляли позиції ЗСУ під Пісками, втрат немає

30 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. “В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського – з гранатометів різних систем”, - йдеться у повідомленні. Втрат з української сторони не зафіксовано. Читайте також: Окупанти знову перешкоджали спостерігачам ОБСЄ на Донбасі Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" один раз: поблизу Пісків – з підствольного гранатомета. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Фото: ООС