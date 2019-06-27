Розведення сил у Станиці Луганській сприятиме миру на Донбасі - Сайдік

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи Мартін Сайдік вітав процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

Він висловив сподівання, що воно стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі, йдеться в повідомлення для друку посла Сайдіка з приводу початку розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в районі Станиці Луганської, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я щиро вітаю розпочатий процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській. Висловлюю свою вдячність сторонам за ухвалення необхідних для цього важливого події рішень і настійно закликаю докласти всі зусилля, щоб цей процес завершився успішно", - заявив Сайдік.

Він висловив подяку СММ ОБСЄ за активне сприяння процесу розведення.

"Сподіваюся, що успішна реалізація цієї операції в Станиці Луганській послужить каталізатором для подальших кроків щодо мирного вирішення конфлікту на сході України, і, зокрема, для підтвердження прихильності надійного, стійкого і безстрокового перемир'я", - сказав спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, опівдні 26 червня українські військові відійшли з однією з позицій біля КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Поки українська сторона очікує підтвердження від ОБСЄ інформації про те, що російсько-окупаційні війська почали зі свого боку відведення сил біля Станиці Луганської. У разі відсутності таких кроків українські військові повернуться на свої позиції.

Опівдні 26 червня українські військові відійшли з однією з позицій біля КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петровському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік повідомив, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня почати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову був зірваний через обстріли з боку окупантів.