Відведення сил: експерт заявляє про загрозу ескалації у Станиці

Українські військові зробили все для того, щоб, відсунувши свої позиції, забезпечити інтереси місцевих мешканців Станиці Луганської. Однак відведення в односторонньому порядку може викликати контраверсійні думки в українському суспільстві.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив директор Інституту світової політики Євген Магда.

“Відведення — контраверсійний крок, санкційований, очевидно, українським керівництвом. У всякому разі на сьогоднішній момент немає підтвердження інформації про те, що відведення здійснили сепаратисти. До того часу, доки ми не отримаємо підтвердження дій у відповідь з боку сепаратистів, ця проблема буде нависати над Володимиром Зеленським. Не над Петром Порошенком і навіть не над Леонідом Кучмою, приїзду якого очікують на Луганщині, а саме над чинним президентом”, - заявив політолог.

Він нагадав, що Станиця Луганська є єдиним місцем з пішохідним переходом на лінії зіткнення, де щодня проходить жвавий потік людей, і будь-яке загострення тут битиме по українських інтересах.

“Чи буде цей крок назустріч бойовикам з українського боку успішним, у мене є сумніви. Я розумію, що українські військові зробили все для того, щоб відсунувши свої позиції забезпечити інтереси місцевих мешканців, але загроза ескалації все одно буде зберігатись”, - вважає Магда.

Експерт також звернув увагу, що Україна на цей момент не має позитивних сигналів про здійснення розведення бойовиками. Натомість інформація про відведення сил в односторонньому порядку може викликати резонанс у суспільстві, вважає Магда.

Як повідомляв Укрінформ, наразі українська сторона чекає на підтвердження від ОБСЄ інформації про те, що російсько-окупаційні війська розпочали зі свого боку відведення сил біля Станиці Луганської. У разі відсутності таких кроків українські військові повернуться на свої позиції.

Опівдні 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.