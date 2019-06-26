Сили ООС повернуться на позиції, якщо окупанти не відведуть війська

Сили ООС повернуться на позиції, якщо окупанти не відведуть війська

Ексклюзив
Укрінформ
Українська сторона чекає на підтвердження від ОБСЄ інформації про те, що російсько-окупаційні війська розпочали зі свого боку відведення сил біля Станиці Луганської. У разі відсутності таких кроків українські військові повернуться на свої позиції.
Про це в ексклюзивному коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив голова Станично-Луганської районної держадміністрації Луганської області Юрій Золкін.

“Ми маємо отримати інформацію з тієї сторони, що наш противник теж зробив крок. Інформацію ми отримуємо лише через ОБСЄ. Зараз у мене немає даних, що ОБСЄ підтвердила, що наш противник теж зробив такий крок. Я думаю, що зранку вже буде зрозуміло”, - зазначив Золкін.

Відповідаючи на питання, чи повернуться українські військові на свої позиції у разі, якщо російсько-терористичні війська не відведуть свої підрозділі, Золкін повідомив: “Так, все повернеться на вихідні позиції”.

Він запевнив, що Об'єднані сили не робитимуть наступні кроки, допоки не отримають підтвердження, що противник виконує свої зобов'язання. Водночас глава райдержадміністрації висловив сумнів у тому, що терористичні угрупування дотримуватимуться Мінських домовленостей. “У мене особисто дуже великі сумніви, що вони будуть робити те, що вони зобов'язані зробити”, - підсумував Золкін.

Як повідомляв Укрінформ, опівдні 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

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Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.

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