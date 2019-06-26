Сили ООС повернуться на позиції, якщо окупанти не відведуть війська

“Ми маємо отримати інформацію з тієї сторони, що наш противник теж зробив крок. Інформацію ми отримуємо лише через ОБСЄ. Зараз у мене немає даних, що ОБСЄ підтвердила, що наш противник теж зробив такий крок. Я думаю, що зранку вже буде зрозуміло”, - зазначив Золкін.

Відповідаючи на питання, чи повернуться українські військові на свої позиції у разі, якщо російсько-терористичні війська не відведуть свої підрозділі, Золкін повідомив: “Так, все повернеться на вихідні позиції”.

Він запевнив, що Об'єднані сили не робитимуть наступні кроки, допоки не отримають підтвердження, що противник виконує свої зобов'язання. Водночас глава райдержадміністрації висловив сумнів у тому, що терористичні угрупування дотримуватимуться Мінських домовленостей. “У мене особисто дуже великі сумніви, що вони будуть робити те, що вони зобов'язані зробити”, - підсумував Золкін.

Як повідомляв Укрінформ, опівдні 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

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Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.